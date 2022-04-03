هشام المليجي يكشف عن سر في فيلم «ضحك ولعب وجد وحب».. فيديو

قال الفنان هشام المليجي ، إن فيلم "ضحك ولعب وجد وحب " كنت أقوم فيه بالتصفير ولكن لم افعل هذا لأني مبعرفش اصفر وجبنا واحد يصفر وانا بس عملت حركة الصفارة علي فمي ، مؤكدا أن فيلم "ضحك ولعب وجد وحب " كان في بداية حياتي المهنية وتم تصويرة في مصر الجديدة .

واضاف هشام المليجي خلال لقائه في برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن مصممة ملابس فيلم "ضحك ولعب وجد وحب " كانت روسية " ، مؤكدا أن فتحي عبد الوهاب في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية زاد بكلمات علي الافية .

وكشف الفنان هشام المليجي، حقيقة العلاقة التي تجمعه بالفنان الراحل محمود المليجي، مؤكدًا أن الاسم فقط هو ما يجمعهما وانا اسمع عنه ولم أقابله .

