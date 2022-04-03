زعلت إني معملتش دور فيلم الممر ..أبرز تصريحات أمير كرارة ببرنامج «حبر سري»

أكد النجم أمير كرارة، أن مسلسل الاختيار أصبح برند وهو عمل وطني مميز، قائلا: "اتفرجت على الاختيار2 وهو بقى برند مينفعش متفرجش عليه وهو عمل وطني ومش متخيل رمضان ميبقاش فيه الاختيار، ودلوقتي اتفرج عليه كمشاهد زي أي حد وكمان عشان اتفرج على بيتر ميمي وكريم عبد العزيز".

وأوضح أمير كرارة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه من محبي كريم عبد العزيز كمشاهد وكفنان، مضيفا: "كريم عبد العزيز عمل شغل كبير جدا في الاختيار وهو أخونا الكبير ومن الناس اللى ميختلفش عليه اتنين".

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