دوري أبطال أفريقيا..الطوسي: نسعى للفوز على الوفاق.. وأحذر الأسود من هذا الأمر

قال رشيد الطوسي مدرب الرجاء إن هدفه هو الفوز على وفاق سطيف الجزائري، الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتابع في تصريحات لوسائل الإعلام في لقاء مفتوح: "سنلعب أمام جمهورنا، لذلك نحن مطالبون أن نحافظ على مستوانا الجيد، ومن تمّ تسجيل نتيجة إيجابية".

وتابع "الاستعداد مرّ بأجواء جيدة، وكل اللاعبين متحفزون للفوز".

وأشار: "مثل هذه المباريات تعطي الثقة للاعبين، ثم لا ننسى أن للرجاء قيمة على المستوى القاري ويجب الحفاظ على هذا المستوى".

وبخصوص قرعة الأسود في مونديال قطر قال: "المنتخب المغربي لم يعد يشارك في المونديال من أجل المشاركة، ولكن لا بد من رفع درجة الطموح والأهداف، فهو مطالب أن تكون مشاركته ناجحة".

وأكمل: "كل المنتخبات تكون دائما صعبة في المونديال، لذلك يحب الاستعداد جبدا للمنافسة، المنتخب المغربي له حظوظه للتأهل، رغم تواجد المنتخبين الكرواتي والبلجيكي لأن لدينا الإمكانيات لمقارعتها".

وحذر "كما لا يجب التساهل مع المنتخب الكندي، لكي لا يعاد سيناريو مونديال روسيا وخسارتنا مع منتخب إيران الذي اعتبرناه الفريق السهل في مجموعتنا".