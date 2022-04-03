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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام المليجي : بطبخ أكلات هندي وصيني ومكسيكي

الفنان هشام المليجي
الفنان هشام المليجي

حل الفنان  هشام المليجي، ضيف اليوم   برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي "  وتحدث عن تاريخه الفني وعن علاقته بالفنانين نعرض لكم ابرز ما جاء :

  • مبكلش كتير في رمضان.. هشام المليجي : بطبخ أكلات هندي وصيني ومكسيكي|فيديو
  • رسالة حب ودعم لـ هشام المليجي من أصدقائه على الهواء .. فيديو
  • بعد 28 سنة.. الفنان هشام المليجي يكشف عن سر في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب "..فيديو
  • رامز جلال متغيرش|هشام المليجي: أحمد السقا دفعتي وكان دحّيح ..فيديو

 

قال الفنان هشام المليجي ، انه خلال شهر رمضان يلتزم بالطقوس الخاصة بالدين ويذهب لزيارة عائلته ويشاهد التليفزيون ، مؤكدا انه لا يأكل كثيرا في رمضان.

قام برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " بتقديم مفاجأة للفنان هشام المليجي  وهي عبارة عن رسالة من أصدقائه المقرين قاموا بتسجليها فيديو ليتم مفاجأته بها في البرنامج.

واوضح الفنان هشام المليجي ، إن  فيلم "ضحك ولعب وجد وحب " كنت أقوم فيه بالتصفير ولكن لم افعل هذا لأني مبعرفش اصفر وجبنا واحد يصفر وانا بس عملت حركة الصفارة علي فمي  ، مؤكدا أن  فيلم "ضحك ولعب وجد وحب  " كان في بداية حياتي المهنية وتم تصويرة في مصر الجديدة  .

 


واضاف هشام المليجي ، إن الفنان رامز جلال منذ أن كان طالب حتي الآن لم يتغير ودائما منذ صغره وهو يقوم بعمل المقالب لافتا إلي أن احمد السقا كان دحيح وهو أول الدفعة.

 

الفنانين شهر رمضان الفنان رامز جلال احمد السقا رامز جلال زيارة رمضان مصر

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