هشام المليجي : بطبخ أكلات هندي وصيني ومكسيكي

حل الفنان هشام المليجي، ضيف اليوم برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " وتحدث عن تاريخه الفني وعن علاقته بالفنانين نعرض لكم ابرز ما جاء :
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قال الفنان هشام المليجي ، انه خلال شهر رمضان يلتزم بالطقوس الخاصة بالدين ويذهب لزيارة عائلته ويشاهد التليفزيون ، مؤكدا انه لا يأكل كثيرا في رمضان.
قام برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " بتقديم مفاجأة للفنان هشام المليجي وهي عبارة عن رسالة من أصدقائه المقرين قاموا بتسجليها فيديو ليتم مفاجأته بها في البرنامج.
واوضح الفنان هشام المليجي ، إن فيلم "ضحك ولعب وجد وحب " كنت أقوم فيه بالتصفير ولكن لم افعل هذا لأني مبعرفش اصفر وجبنا واحد يصفر وانا بس عملت حركة الصفارة علي فمي ، مؤكدا أن فيلم "ضحك ولعب وجد وحب " كان في بداية حياتي المهنية وتم تصويرة في مصر الجديدة .
واضاف هشام المليجي ، إن الفنان رامز جلال منذ أن كان طالب حتي الآن لم يتغير ودائما منذ صغره وهو يقوم بعمل المقالب لافتا إلي أن احمد السقا كان دحيح وهو أول الدفعة.