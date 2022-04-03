أبرزها فقدان الشهية.. 5 علامات للإصابة بالقولون العصبي أثناء الحمل

متلازمة القولون العصبي هو اضطراب في الأمعاء يؤدي إلى آلام متكررة في البطن وعدم الراحة يختلف القولون العصبي IBS عن مرض التهاب الأمعاء (IBD). قد يتعايش القولون العصبي والحمل ، خاصة عند النساء المصابات بالفعل بهذا الاضطراب. تسبب الحالة تغيرات في حركة الأمعاء وعدم الراحة في الجهاز الهضمي (GI) ، عادةً بدون أسباب مرضية كامنة.

كشف موقع هيلثي عن متلازمة القولون العصبي أثناء الحمل وأسبابه وأعراضه .



أسباب متلازمة القولون العصبي أثناء الحمل

العلاقة بين القولون العصبي والحمل غير معروفة تمامًا ، ولا توجد أبحاث قاطعة كافية حول هذا الموضوع قد تزيد العوامل التالية المتعلقة بالحمل من فرص الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أثناء الحمل .

التغيرات الهرمونية: تتأثر الأمعاء بشكل مباشر بالهرمونات والإشارات العصبية للدماغ (محور القناة الهضمية). تؤثر هرمونات المبيض المرتفعة ، مثل الإستروجين ، على الأمعاء وقد تغير أيضًا الإشارات العصبية. قد يتسبب هذا في أن تصبح الأمعاء شديدة الحساسية وأكثر قدرة على الحركة. قد يكون هناك أيضًا زيادة في الاستجابة المناعية للغشاء المخاطي المعوي. قد تؤدي هذه الأحداث في النهاية إلى القولون العصبي.

أسباب نفسية: غالبًا ما تواجه المرأة الحامل ضغوطًا نفسية لأسباب مختلفة. قد يؤثر الإجهاد على الإشارات العصبية التي يرسلها الدماغ إلى الأمعاء ، مما يجعلها أكثر حساسية ويجعلها تتقلص أكثر. قد تكون النساء المصابات بالقلق أو الاكتئاب عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي بسبب عوامل نفسية.

ضغط الرحم: يؤدي نمو الجنين إلى تضخم الرحم ، مما يؤدي إلى الضغط على الجهاز الهضمي. قد يسبب تقلصات بطنية متكررة وتغيرات في عادات الأمعاء. قد يتسبب ضغط الرحم أيضًا في حدوث مشكلات أخرى في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والحموضة المعوية.

تشمل بعض الأسباب غير المتعلقة بالحمل التهابات الجهاز الهضمي ، مثل الالتهابات الطفيلية والبكتيرية ، والتي قد تنتشر من خلال تناول الطعام والماء الملوثين. يسمى هذا النوع من القولون العصبي IBS بعد العدوى.

الأعراض الشائعة للقولون العصبي

تنقسم الحالة إلى ثلاثة أنواع ، IBS-C (IBS مع الإمساك) ، IBS-D (IBS مع الإسهال) ، و IBS-M (IBS مع عادات الأمعاء المختلطة) قد تلاحظ بعض النساء الحوامل تحسنًا في الأعراض ، بينما قد يتفاقم للبعض قد تظهر الأعراض خلال أي مرحلة من مراحل الحمل.



العلامات والأعراض الشائعة هي كما يلي .

الإسهال في IBS-D

الإمساك في القولون العصبي C

تقلصات وآلام في البطن

الانتفاخ والغازات

تغير في عادات الأمعاء

قد يحدث فقدان الشهية في بعض الحالات

تشخيص وعلاج القولون العصبي أثناء الحمل

لا يوجد تشخيص وعلاج محدد لـ IBS ( 1 ) ( 4 ). قد يفحص الطبيب الأعراض ويطلب اختبارات مختلفة ، مثل اختبار البراز ، لاستبعاد المشاكل الأخرى ، مثل الالتهابات ، وعدم تحمل اللاكتوز ، وعدم تحمل الغلوتين ، والتهاب القولون التقرحي.



يركز العلاج على تحديد مسببات الانزعاج البطني وإدارة الأعراض لمنع الانزعاج. يمكن التفكير في العلاجات التالية إذا تم تشخيصك بمرض القولون العصبي أثناء الحمل.

التنويم المغناطيسي: ثبت أن علاج القولون العصبي بمساعدة التنويم المغناطيسي فعال في العديد من الدراسات السريرية. تستلزم عملية العلاج بالتنويم المغناطيسي لعلاج القولون العصبي الاسترخاء التدريجي بمساعدة الأحاسيس التي تعتمد بشكل واضح على أعراض الفرد يمكن إجراء التنويم المغناطيسي مع علاجات أخرى ، مثل العلاج المعرفي ، اعتمادًا على استجابة المريض.

الأدوية : لا يُنصح عادةً باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) لعلاج القولون العصبي أثناء الحمل بسبب الآثار الضارة المحتملة. يمكن وصف الأدوية عادةً لتقليل الإسهال في حالة متلازمة القولون العصبي IBS-D أو تحسين حركة الأمعاء في حالة متلازمة القولون العصبي IBS-C. قد يختلف الدواء الموصوف بناءً على عوامل مختلفة ، بما في ذلك شدة القولون العصبي وفترة الحمل. تحدث إلى طبيبك لمعرفة الأدوية لعلاج حالتك الخاصة.