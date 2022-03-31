أنت كده بتضيع المريض..حسام موافي للأطباء: بلاش نكتر من تشخيص القولون العصبي|فيديو

قال الدكتور حسام موافي، إن القولون العصبي هي كلمة كارثية سواء من المريض أو من الطبيب، منوهاً أن أغلب مرضى سرطان القولون يكون تم تشخيصهم مرضى قولون عصبي فقط، معقباً: "الطبيب علشان يقول إن القولون ده عصبي، يجب أن يكون متأكد 100% من أن القولون مفيهوش حاجة، سواء جيوب، أو قُرح، أو أورام، أو التهابات".

ووجه حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة للأطباء قائلاً: "بلاش نكتر من تشخيص القولون العصبي غير لما تتأكد الأول، لأن انت كده بتضيع المريض .. لما تلاقي كل التحاليل سلبية بما فيهم المنظار للمريض، يبقى كده الشخص مريض بـ القولون العصبي".

وتابع الدكتور أن المخ هو الذي يُحرك القولون العصبي، معقباً: "لو المخ جاهل يبقى القولون هيمشي غلط"، منوهاً أن جميع أمراض الجهاز الهضمي متوفرة لدى مريض القولون العصبي.

ونصح حسام موافي الأطباء قائلاً: "تأكد الأول قبل أن تقول أن الشخص مريض بـ القولون العصبي .. ولو اتأكدت ان كل الفحوصات سلبية .. يبقى قوله أنت متوتر و مريض بالقولون العصبي .. واحنا بنقول عليهم انت لا هتخف ولا هتموت وهتفضل كده عمرك كله".

ووجه الدكتور حديثه لـ المريض قائلاً: "انت عندك مرض تاني غير القولون العصبي، بس انت مطنشه .. ولازم تكشف وتعمل منظار وتتأكد ان كل حاجة سلبية الأول".