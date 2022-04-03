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تعليم

صيدلة حلوان تقدم حلقة توعوية بعنوان فضل شهر رمضان وفوائد السحور

كلية الصيدلة جامعة
كلية الصيدلة جامعة حلوان

عرضت كلية الصيدلة، في إطار سلسلة الحلقات التوعوية الصحية التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان في شهر رمضان المبارك، حلقة توعوية بعنوان فضل شهر رمضان وفوائد السحور، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية، قدم الحلقة الدكتور أحمد عبد المحسن المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

 

وتناولت الحلقة فضائل صيام شهر رمضان المبارك الذي يعد ركنا من أركان الإسلام الخمسة، كما تناولت الفوائد الصحية للصيام والتي تتضمن تنشيط الجهاز الهضمي وعلاج مشكلاته وتعزيز عمل الدماغ وتنشيط الخلايا العصبية  وتحسين الحالة النفسية والمزاجية، بجانب إنقاص الوزن الزائد وحرق الدهون المتراكمة، وترويض الإنسان على التخلص من كثير من العادات السيئة مثل تناول الأطعمة الجاهزة والتدخين.

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كما عرضت الكلية من خلال الفيديو أيضاً الفوائد الصحية للسحور مثل منع الإعياء والصداع في نهار رمضان والتخفيف من الإحساس بالجوع والعطش الشديد والتقليل من الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات الصيام، وكذلك الحفاظ على خلايا الجسم في حالة صحية، وتنشيط الجهاز الهضمي، والحفاظ على مستوى سكر الدم.

 

كما قدمت الكلية نصائح هامة في السحور منها السحور قبل آذان الفجر بوقت كاف مع تأخير السحور قدر الإمكان، بجانب ضرورة وجود ثمرة فاكهة لاحتوائها على السكريات المفيدة والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وشرب الكثير من السوائل بين المغرب والفجر.

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