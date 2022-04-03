عربية النواب: مصر قادرة على إعادة قطاع السياحة إلى عصره الذهبي

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجهيزات المتحف المصرى الكبير وتكليفه للحكومة بالإنهاء من هذه التجهيزات على أكمل وجه وليعكس العرض المتحفى عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة ، معتبراً هذا الاهتمام الرئاسى بمثابة أكبر ترويج للسياحة والآثار المصرية عالمياً حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بهذا الملف سيكون له آثاره الإيجابية على قطاع السياحة المصرى، مؤكداً أن العالم كله ينتظر ليرى ويشاهد عظمة الحضارة والثقافة المصرية القديمة والحديثة من خلال هذا المتحف غير المسبوق على مستوى العالم معرباً عن ثقته التامة فى أن المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه ومتابعة العالم كله لهذا الحدث سيكون له آثاره الإيجابية والكبيرة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية إقليميا وعربياً وافريقياً وعالمياً ليتوافد سياح العالم ليروا هذا الحدث الأسطوري.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن مصر قادرة على إعادة قطاع السياحة المصرى إلى عصره الذهبى ليكون واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى برفع كفاءة كافة المنشآت والمبانى فى المحيط الجغرافى للمتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متحف فى العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء، مؤكداً أن الاهتمام بالمحيط الجغرافى للمتحف له أهمية كبيرة فى إظهار الصورة الأثرية والسياحية لمصر أمام العالم كله.



كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من الحكومة الترويج المستمر لكل ما يتعلق من إجراءات تتم داخل المتحف المصري الكبير على مختلف الأصعدة الإقليمية والعربية والافريقية والدولية من خلال قيام جميع وسائل الإعلام المصرية ومراسلى وكالات الأنباء والفضائيات والصحف العربية والعالمية ببث ما يتم من اعمال خاصة بتجهيزات المتحف المصرى الكبير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعاً مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية فى أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير السياحة والآثار استعرض تطورات العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، وكذا الجهود القائمة لتسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف، والذى يسعى لتقديم تجربة فريدة واستثنائية للزوار للتعرف على الحضارة المصرية عن طريق زيارة المتحف ومنطقة الخدمات الملحقة به وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وذلك من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة.