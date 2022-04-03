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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بهندسة القاهرة لشرح تفاصيل منح التبادل الطلابي مع الجامعات الخارجية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 تساعد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، الطلاب فى الحصول على منح تعليمية بالخارج .

ولذلك نظم اتحاد طلاب كلية الهندسة ندوة على برنامج زووم يقدمها الدكتور شريف مهنى منسق العلاقات الدولية،  لشرح كافة تفاصيل منح التبادل الطلابي مع الجامعات الخارجية .

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب على شهادة الأيزو ISO 21001:2018 الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية.
 

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آداب القاهرة تحصل على شهادة "الأيزو" في جودة المؤسسات التعليمية

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه، وبما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الآداب تُمثل مرجعًا ومعيارًا للكليات المماثلة، مؤكدًا أن حصولها على شهادات الأيزو سواء الدولية أو المحلية يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، والذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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