أحمد عزمي يروي تفاصيل أصعب لحظات حياته في فترة السجن.. فيديوجراف

قال الفنان أحمد عزمي إن مقولة "أنا بضر نفسي مش بضر حد" مقوله كاذبة، لأن من يضر نفسه يضر كل من حوله، سواء أهله أو عمله وكل من يثقون به، مضيفا: "ضررك بنفسك ستكتشفه بعدما يتركك من حولك".

حلقة أحمد عزمي

وأضاف الفنان أحمد عزمي، في لقاء تلفزيوني على قناة “النهار” في برنامج “سابع سما”، أن والدته كانت تمثل له نور الحياة، وفي أصعب أوقات عمله كانت بينهما اتصالات؛ وكانت أمه محبة للخير وزرعت هذا الخير فيه هو وأشقاؤه.

وخلال الحلقة، قال الفنان أحمد عزمي، إن الله ينير طريق الخير لمن يريد السير فيه وييسر طريق الباطل لمن يريد السير فيه ؛ مضيفا أن الفترة التي سجن فيها زاد التعب على والدته؛ وعندما خرج من السجن قالت له أخته: "لما تشوف ماما استحمل لأنك مش هتلاقيها ماما لأنها بقت حد تاني".

وللمزيد حول حلقة الفنان أحمد عزمى على “النهار”، شاهد الفيديوجراف التالي: