تحديد خط سير مركبات التوكتوك والتروسيكل والنقل البطيء في الإسكندرية

حدد المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المحاور الرئيسية والطرق العامة التي يحظر سير مركبات التوكتوك والتروسيكل والنقل البطيء عليها، وإلا سيتم التحفظ على المركبات المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية عليها.

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وهذا وجاءت المحاور الرئيسية والطرق العامة كالآتي:

- طريق الكورنيش (الممتد من رأس التين حتى مزلقان الإصلاح بالمعمورة)

- شارع بورسعيد

- طريق الحرية

- محور المحمودية (الحارة السريعة)

- طريق وصلة شرق المعمورة

- طريق ميناء أبو قير

- طريق قناة السويس من حسن علام وحتى الكورنيش

- طريق مصطفي كامل الرأس السوداء من ميدان الساعة حتى وصلة شرق المعمورة

- شارع مصطفى كامل

- شارع خالد بن الوليد

- شارع اسكندر إبراهيم

- شارع البكباشي العيسوي

_شارع خليل حمادة

_شارع محمد نجيب

_الطريق الزراعي من الرابعة الناصرية حتى طريق قناة السويس

-شارع ٤٥

_طريق القباري السريع من قناة السويس حتى محور التعمير

_طريق إسكندرية مطروح

_شارع جمال عبد الناصر

_طريق السد العالي (وداي القمر)

_طريق الكافوري الرئيسي

_الطرق من كارفور العروبة حتى صنية المستجد

_منطقة كفر عبده

_منطقة سموحة بالكامل (شارع زكي رجب_ شارع فيكتور عمانويل_ شارع فوزي معاذ.... إلخ)

_منطقة محطة الرمل ووسط البلد بالكامل (شارع فؤاد_ السلطان حسين..... إلخ)