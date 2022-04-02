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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع توزيع قوافل وصل الخير التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع تسليم قوافل وصل الخير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال توزيع صناديق الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة في إطار قوافل "وصل الخير"، حيث أنه من المستهدف التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بأحياء شرق ووسط عن طريق عدد من فرق عمل المؤسسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، وفي حضور منسقي و متطوعي مؤسسة حياة كريمة.

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وقدم محافظ الإسكندرية باسمه وباسم مواطني الإسكندرية بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى دعم ورعاية أهالينا البسطاء من الأسر الأولى بالرعاية لمد مظلة الحماية الاجتماعية إليهم في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الشريف على الاستعدادات المكثفة بالتنسيق بين المجتمع المدني والجهات المعنية لتوفير كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية وخاصة بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك.


وثمن جميع المبادرات التى أطلقتها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال للتكاتف مع جهود الحكومة في تقديم الدعم والتخفيف علي الأسر الأولى بالرعاية ودعم أهالينا البسطاء بالمحافظة.

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