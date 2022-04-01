محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة شهر رمضان

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة مقرونة باسمي معاني التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولي عز وجل أن يعيده علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.

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وقدم المحافظ خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بحلول شهر رمضان الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة. داعيا من الله أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية ومصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.