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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة ومعارض بأسعار مخفضة.. استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال رمضان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية أثناء افتتاح معرض أهلا رمضان

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعدادتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية ، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أن جميع الاجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع التي تحت إشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.

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وأعلنت محافظة الإسكندرية إضافة 54 منفذ ثابت ومتحرك لبيع  (اللحوم- الدواجن- السلغ غذائية)  للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة وذلك بجميع أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل، استقبل اللواء محمد الشريف قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع  حلول شهر رمضان المعظم، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.

وثمن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، مضيفًا إلى أنه سيتم توزيع 100 ألف كرتونة بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان المعظم.

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بخلق بيئة غذائية آمنة وتوفير كميات كافة من السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة لخدمة جميع المواطنين، ولسد احتياجاتهم وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ان مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتوريوسف شباط مدير المديرية، تعمل على توفير كميات كافية من اللحوم والدواجن ذات جودة عالية وباسعار تناسب الجميع، مشيرا بأن المحافظة بها  7 مجازر للدواجن يمكنها استيعاب 83300 طائر يوميا، و561 مزرعة للدواجن تنتج نحو 11 مليون طائر تسمين سنويا، ونحو 266 مليون بيضة في العام.

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وفي مجال الإنتاج الحيواني، أوضح الشريف، أن المحافظة بها 3 مجازر حكومية للماشية، بإجمالي طاقة استيعابية 30 ألف ذبيحة شهريا، و 188 مزرعة حيوانات ، مؤكدا أن كافة المديريات الخدمية بالمحافظة كثفت الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان سلامتها للإستهلاك الآدمي، مؤكدة على توافر رصيد إستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف شباط؛ ان الإسكندرية بها 3 أنواع من مزارع الحيوانات: الأول: مزارع تشتمل على أكثر من 2000 رأس ماشية وعددها 4 مزارع و تنتج 30 لتر لبن لكل رأس يوميا، والثاني: مزارع تستوعب أقل من 500 رأس ماشية وعددها 75 مزرعة وتنتج من 10-15 لتر لبن لكل رأس يويما، أما النوع الثالث من مزارع الحيوانات فهو ما يشتمل على أقل من 200 رأس ، وينتج من 10-15 لتر لبن لكل رأس  يوميا، مؤكدا أن مديرية الطب البيطري تعمل على توفير اللقاحات والتحصيانات للحيوانات والدواجن لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

كما افتتح اللواء محمد الشريف معرض "أهلا رمضان" بأرض كوتة بمنطقة الأزاريطة،  والذي يقام بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة قطاعات مختلفة ما بين قطاع عام وخاص، بنسبة خصومات تصل إلى ٢٠٪، ويأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين. 

وقال الشريف أن معرض "أهلا رمضان" معرض سنوي رئيسي يتم إطلاقه سنويا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ويساهم في توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى السلع الرمضانية بأسعار مخفضة تناسب الجميع وبجودة عالية. 

على الصعيد ذاته؛ قال المحافظ أنه تم التوجيه بزيادة عدد منافذ معارض ومنافذ "أهلا رمضان" على مستوى الأحياء والتي ستستمر طوال شهر رمضان المعظم. وذلك في ضوء توجيهات  الرئيس بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلاً رمضان" وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف أن هناك 1022 منفذ لبيع السلع تحت إشراف مديرية التموين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع بأسعار مناسبة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأعلنت مديرية الأوقاف رفع استعدادها  لاستقبال شهر رمضان المعظم والالتزام بالوقت المخصص لصلاة القيام وتهيئة المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن وكذلك الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها مع الالتزام بجميع تعليمات الوزارة وكذلك مايخص الإجراءات الاحترازية للمحافظة على بيوت الله عز وجل.

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