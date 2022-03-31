قنصل فلسطين في الإسكندرية: مصر تشاركنا نضالنا على مدار التاريخ

قال السفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين في الإسكندرية، إنني اعتبر مصر وفلسطين بلدًا واحدًا، فمصر تشاركنا همنا ونضالنا على مدار التاريخ.

وخلال اجتماع في مؤتمر صحفي بالإسكندرية، أكد السفير رأفت بدران على أهمية الصحافة المصرية في التاريخ العربي والدفاع عن القضايا العربية، فالصحافة المصرية لها تأثير كبير في محيطها العربي، وكثير من الأدباء والصحفيين المصريين يدافعون عن فلسطين في كتاباتهم.

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وشدد القنصل الفلسطيني على أن بلاده ليس لديها مشكلة في أن تنظر بعض الدول لمشاكلها وقضاياها الخاصة، ولكن المشكلة في أن يكون ذلك على حساب الحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أننا لا ننتقد أي دولة عربية على سياستها الخاصة، بل إن بعض تلك السياسات قد تخدم الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وردًا على سؤال مراسل موقع صدى البلد حول التنسيق مع دول أمريكا اللاتنية الداعمة للقضية الفلسيطينة، قال بدران إن جامعة الدول العربية، يجب أن تلعب دورًا مهمًا للتنسيق مع دول أمريكا اللاتينية وخاصة هناك جيل سادس وسابع من الفلسطينين في تلك الدول، بل ووصلوا إلى ارقى المناسب ومن بينهم رئيس السلفادور، فهو فلسطيني الأصل، بالإضافة إلى عدد من الدول الأسيوية كالصين، واندونيسيا وفيتنام وماليزيا، من أجل مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية والضغط على المجتمع الدولي.

وحول قضية المعتقلين، نوه بدران إلى إنه أفضل شخص يتحدث عن تجربة الأسر والاعتقال فقد عاشها بنفسه قبل ذلك، مشيرًا إلى أن هناك 300 طفل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، وهناك إجراءات تسفية متعمدة ضد المعتقلين الفلسطينين تؤدي للقتل البطئ، كتأخر العلاج، والزيارات، والطعام، فهناك بعض المعتلقين لم يتواصلوا مع عائلاتهم منذ 20 عامًا.

وقد نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، أمس الأربعاء مؤتمرا صحفيا بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.