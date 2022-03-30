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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بضرورة العمل الفوري لتوفير حياة كريمة للمواطنين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد محمد شحاتة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية على مدار يومين في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدراسة موقف الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة العمل الفورى والإسراع بتوفير حياة كريمة للمواطنين، فإن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية حريصة على تقديم كامل الدعم لقطاع الإسكان الاقتصادي والمتوسط داخل المحافظة، وذلك بما يخدم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وخلال الإجتماع؛ ناقش المحافظ عرض توضيحي شامل عن الوحدات السكنية للإسكان الاقتصادي والمتوسط، والتحديات التي تواجه أعمال الإحلال وتجديد. وأضاف أنه أعطى تعليماته بإعداد تقرير شامل عن الوحدات السكانية الموجودة، موضحًا به أعداد المشروعات والبلوكات والوحدات السكنية، وكذلك الحالة الانشائية لتلك المباني الاقتصادية.

عقب ذلك قام وفد أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بجولة ميدانية استهدفت المرور على عدد من المساكن الاقتصادية والتعاونية للوقوف على وضع المساكن على أرض الواقع وجميع التحديات.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، ووليد علي مرسي مدير الإسكان المركزي، وأعضاء اللجنة؛ النائب السيد جمعة، والنائب أحمد شعبان، والنائب سعد الفقي، والنائبة دينا هلال، والنائب محمد حمزة، والنائب عمرو نبيل، والنائب عمرو محمد يسري والنائب عاطف حسن، والنائب رضا محمد ، والنائب معتز أحمد، والنائب وليد محمود، والنائب أسامة نور الدين، وجميع الجهات المعنية.

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