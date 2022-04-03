تدريبات استشفائية لـ لاعبي الزمالك الأساسيين بمباراة ساجرادا

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي خاضوا مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية على هامش مران الأبيض الذي أقيم اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.



وأدى اللاعبون فقرة تدريبات تأهيلية على أجهزة الجيمانيزيوم ودرجات السرعة داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.



وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة ساجرادا بعض التدريبات البدنية القوية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.



ويحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز جميع اللاعبين بالشكل البدني المطلوب قبل المباريات المقبلة للأبيض في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.