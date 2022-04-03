أحمد عمر هاشم يكشف تفاصيل أول لقاء جمعه بالرئيس السيسي

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أول لقاء جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل توليه لمنصبه الرئاسي، وذلك خلال مؤتمر للطرق الصوفية في فندق الماسة، موضحا أنه نشأ في بيت ديني صوفي.

وأضاف "أحمد عمر هاشم"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أنه في ذلك اليوم تناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من القضايا المجتمعية والدينية، مشيرا إلى أنه لمس في كلام الرئيس السيسي إيمان حقيقي وواعي.

ودعا الشيخ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمزيد من الإصلاحات والإنجازات، مشيرا إلى أنه لمس في شخص الرئيس عمله الخير الكثير للبلاد، منوها بأن الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحد المؤتمرات مؤخرًا لمس فيه حالة ود رائعة بيننا.





فيما حذر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خطر الإعلام الجديد والسوشيال ميديا والقنوات الفضائية وما تبثه على الشباب، مطالبًا بتضافر جميع أفراد المجتمع لحماية الشباب مما يقع، وداعيًا إلى تدارس الأمور التي تحدث وتشخيص الداء وعلاجه.

واقترح "هاشم"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، عقد مؤتمر ديني نفسي اجتماعي، بحضور علماء من هذه التخصصات، لتدارس كل هذه الظواهر السلبية وتشخيصها، واقتراح الحلول بالتعاون مع الدول المشاركة.

وطالب الدكتور أحمد عمر هاشم، بوضع سقف للقنوات الفضائية يلزمها بالتوقف عن بث السموم للشباب، وألا تكون هذه القنوات معاول هدم في الأمة، حتى ننجو من هذه الفتنة التي نعيشها.



