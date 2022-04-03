60 دقيقة.. ديانج يتعرض للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب الهلال

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السوداني بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد الأهلي السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل المباراة..

حل الهدوء على المباراة من ناحية الأهلي في البداية، واستطاع الهلال أن يصل لمنطقة جزاء المارد الأحمر ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة التاسعة بدأ الأهلي يكشر عن انيابه ووصل لمرمى الهلال وشكل خطورة من عرضية رائعة مررها معلول ولكن استطاع الحارس أن يبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة العاشرة وصل الأهلي مرة أخرى لمرمي الهلال، ومرر الكرة كريم فؤاد من الجبهة اليمنى وصلت لأفشة الذي سددها ضعيفة وبعيدة عن مرمى حارس الفريق السوداني.

وظل الأهلي يبحث عن ثغرة في دفاع الهلال السوداني ليسجل هدف التقدم ولكن لم يتمكن أي من لاعبي الأهلي من الوصول لمرمى الفريق السوداني.

وحصل الهلال على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وسدد عبدول اجاجون الكرة ولكن ارتطمت بالحائط البشري ولم تشكل خطورة على مرمى الأهلي.

تدخل أحد لاعبي الهلال السوداني بقوة مع اليو ديانج لاعب الأهلي، وأمر حكم المباراة بإيقاف المباراة للاطمئنان على اللاعب.

واستدعى حكم اللقاء الجهاز الطبي للأهلي، وبالفعل قام المسعفون باللازم واستكمل ديانج المباراة دون أن يتم تبديله.

تشكيل الهلال..

المرمى: أبو عشرين

الدفاع: فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق

الوسط: صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون

الهجوم: ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم



تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.