خمس وسائل للوصول إلى الحرم المكي تيسيرا على المعتمرين

قال عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن المرور السعودي عمل على تنظيم خمس وسائل مختلفة للانتقال من وإلى الحرم المكي الشريف وللطرق المركزية المحيطة بالمسجد الحرام والمؤدية له للمشاة فقط خلال أيام شهر رمضان للتيسير على المعتمرين والمصلين ولراحة ضيوف الرحمن .

وأوضح حنفي أنه تم توفير عدد (27) نقطة مرورية في محيط الحرم المكي والمنطقة المركزية لراحة ضيوف الرحمن وإرشاد المصلين ، وتشمل الخمس وسائل للانتقال للحرم المكي والمنطقة المركزية على حافلات النقل العام التي تعد الطريقة الأسرع والأسهل للوصول للحرم المكي ، والنقل العام الترددي الذي يعتبر الوسيلة الأمثل للوصول للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام ، وسيارات الأجرة وهي الوسيلة البديلة للوصول لأقرب نقطة للمسجد الحرام ، والسيارات الخاصة للوصول إلى المواقف الرئيسية أو أقرب موقع مناسب ، والمشي على الأقدام للمتواجدين بالأماكن القريبة من الحرم المكي او المنطقة المركزية.