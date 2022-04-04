مفاجأة.. عباس شراقي يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس شراقي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن توربين واحد بدأ العمل فقط في سد النهضة، متابعا ان هذا التوربين يعمل بشكل غير مستمر.

وأضاف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن هذا يعني أن المرحلة الأولى لم تنتهي تماما وخاصة ان التوربين الثاني لم يعمل والأول يعمل بشكل متقطع، لافتا إلى أن ما تعلن عنه إثيوبيا ببدأ المرحلة الثالثة غير صحيح بالمرة.



وتابع الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن هناك مشاكل إقتصادية وفنية وراء البطئ الاثيوبي في تشغيل سد النهضة، موضحا أن تكاليف السد تخطي حاجز ال ٨ مليار دولار، وهذا الأمر كثيرا جدا على إثيوبيا الدولة الافريقية الفقيرة.

