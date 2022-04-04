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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. سلطة رمان بالجبنة وتوست الحمص

السحور
السحور

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار وجبات السحور التي تقدمها لأفراد أسرتها، فيحرص دائما العديد من الأشخاص على تناول الأطباق السهلة والخفيفة التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة و اللذيذة لوجبة السحور

سلطة رمان بالجبنة

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة رمان بالجبنة على السحور

المقادير
رمان
 جرجير 
بصل أحمر  شرائح 
جبنة قريش  
زيت زيتون  
ملح وفلفل  
عصير ليمون  
بقدونس مفروم

طريقة تحضير سلطة رمان بالجبنة:


-يخلط الرمان مع الجرجير والبصل والجبنة.
-يخلط زيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والبقدونس للحصول على الدريسينج.
-وتقدم السلطة باردةتوست الحمص.

كشفت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج  عمايل إيديا عن طريقة عمل توست الحمص بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

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المقادير

 
حمص مسلوق مهروس 
طحينة 
زيت زيتون 
بقدونس 
ثوم 
افوكادو جوليان 
خيار حلقات 
بصل أحمر حلقات 
جرجير 
ملح وفلفل 
توست بني للتقديم

طريقة تحضير توست الحمص:

- يخلط الحمص مع الطحينة، الملح والفلفل، الثوم، البقدونس وزيت الزيتون -تدهن طبقة من الحمص على شرائح التوست -توضع طبقة من الجرجير، حلقات البصل، الخيار والأفوكادو وأخيرا شريحة أخرى من التوست

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