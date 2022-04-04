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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة إقليم سومي الأوكراني يعلن انسحاب القوات الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن عمدة إقليم سومي الأوكراني، اليوم الإثنين، انسحاب القوات الروسية بشكل كامل من الإقليم.

واستنكر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تكتم الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "تتكتم الولايات المتحدة على حقيقة تعرض بوتشا لقصف مدفعي بعد انسحاب القوات المسلحة الروسية، هذا يمكن أن يكون قد أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، متهما "نظام كييف بانه يحاول تحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق أمس، أن الهدف من الجرائم التي ينفذها المتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا الأوكرانية هو عرقلة محادثات السلامن وأضافت أن "المغزى من جريمة نظام كييف هو تقويض مفاوضات السلام وتصعيد العنف".

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".

وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة روسيا الجيش الروسى إقليم سومي الأوكراني

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