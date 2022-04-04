بلاش تكتر.. تحذير من رامز جلال بعد حلقته مع ياسمين صبري | شاهد

نشر الفنان رامز جلال ، عدة صور له بعد حلقتة من برنامج “رامز موفي ستار”مع ياسمين صبري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق رامز جلال “ بلاش تكتر مع اللي شعره اخضر .. واخر تحذير عشان اللي جاي كتير ”.

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.



وفكرة برنامج هذا الموسم تدور حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ويجب أن يشارك الضيف في بطولة العمل أمام فاندام، حيث يسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، ثم يستدرج رامز الفنان إلى جسر ثم يسقط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.