نجم الزمالك السابق: مصر خسرت 11 مليون دولار بالفشل في التأهل للمونديال

يعتقد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق ونادي الزمالك، أن مصر تمتلك أساطير كبيرة تستطيع قيادة اتحاد الكرة فنيا خلفا للبرتغالي فينجادا، موضحا أن أحمد سامي أفضل مدرب يتولى قيادة المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالملك في تصريحات عبر قناة “ETC”: “لو كنا تأهلنا لكأس العالم كانت فرصة العبور لدور الـ16 ستكون كبيرة للغاية، مجموعة فيها قطر والإكوادور وهولندا كان يمكن العبور من خلالها”.

وتابع أحمد عيد عبدالملك: “مصر خسرت فرصة تاريخية للتواجد في مونديال قطر، كنا سنكون المنتخب الأقوى جماهيريا نظرا للجالية الكبيرة المتواجدة في قطر، والأمور التنظيمية والأخطاء الفنية حرمتنا من هذه الفرصة”.

وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: “خسرنا ما لا يقل عن 11 مليون دولار على الأقل نظير عدم التأهل لكاس العالم، وكان يمكن زيادة هذا المبلغ”.