دينا الشربيني: جاهزة أحب تاني بعد انفصالي عن عمرو دياب

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة برنامج “ادينا بندردش” مع الإعلامية شيرين عرفة.

وقالت دينا الشربيني، عن فترة علاقتها بـ عمرو دياب،: “أما كنت بتكلم قبل كدة كنا مع بعض فكانت حياتنا سوا .. أما بقى فيه انفصال مقدرش اتكلم على حياة حد لأن دي حاجة تخصه".

وتابعت قائلة : “ومقدرش أقول غير إنه بني أدم محترم وناجح جداً، وأكيد كل واحد بيفتكر الأيام الحلوة اللي عاشها ومكنش فيه ايام وحشة”.

كما أضافت: “ أنا جاهزة أحب تاني .. أما مبيحصلش نصيب ببقى اقوى .. مقدرش أعيش من غير ما احب واتحب .. أنا بحب الحب اوي .. فكرة الحب نفسها .. حتى من الاشخاص عادي .. حاجة حلوة ان حد يطمن عليكي”.

يذكر أن دينا الشربيني، تخوض السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “المشوار” مع الفنان محمد رمضان.