أوكرانيا تحذر: استمرار الحرب يرفع الأسعار في جميع البلدان



حذرت أوكرانيا، اليوم الإثنين، من أن استمرار الحرب يعني ارتفاع الأسعار في جميع البلدان .

وقال وزير الزراعة الأوكراني، رومان ليشتشينكو، اليوم الإثنين، إن استمرار العمليات العسكرية في البلاد سيؤدي لارتفاع أسعار الحبوب في أنحاء العالم.

وتابع ليشتشينكو قائلا: "نتوقع موسم حصاد ضخم للغاية ونأمل أن نكون قادرين على تصدير الحبوب".

وأضاف وزير الزراعة الأوكراني أنه "على جميع الدول أن تفهم ان استمرار الحرب يمثل زيادة في أسعار الحبوب".

وفي وقت سابق، قال رومان ليشتشينكو، إن مساحة المحاصيل الربيعية في أوكرانيا قد تنخفض بأكثر من النصف هذا العام من مستويات 2021، إلى حوالي 7 ملايين هكتار مقابل 15 مليون هكتار كانت متوقعة قبل الحرب.

وصرح لوكالة رويترز بأن "الخطة المعدلة تبلغ حاليا سبعة ملايين هكتار، سيكون هناك قدر أقل من الذرة، ولدينا مخزون كبير من الذرة، وكيفية تصديرها فيما بعد مسألة صعبة للغاية".

وأوضح الوزير الأوكراني أن المزارعين يمكن أن يزرعوا ما يصل إلى 3.3 مليون هكتار من الذرة هذا العام مقابل 5.4 مليون هكتار في عام 2021.

وأشار إلى أن المزارعين زرعوا ما مجموعه 6.5 مليون هكتار من القمح الشتوي لحصاد عام 2022، لكن المساحة المحصودة قد لا تزيد عن 4 ملايين هكتار بسبب الحرب في العديد من المناطق الأوكرانية.

وقال الوزير الأوكراني "اليوم، أصبحت قضية الأمن الغذائي في المقدمة".

وكانت أوكرانيا قد حصدت رقمًا قياسيًا قدره 84 مليون طن من الحبوب في عام 2021 وتوقعت في البداية شحن 65 مليون طن من الحبوب للخارج، بما في ذلك 25.3 مليون طن من القمح و 40 مليون طن من الذرة.