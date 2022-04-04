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رئيس التحرير
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برلمان

عضو بالشيوخ: الأوقاف تدار بفكر اقتصادي ناجح بعد زيادة إيراداتها 19.9 %

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أهمية تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتى أعلن فيها هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر التاسع على التوالي وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 مارس الجاري وحتى 31 من ذات الشهر مبلغًا قدره 239 مليونًا و875 ألفًا و517 جنيهًا بزيادة قدرها 118 مليونًا و270 ألفًا و124 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2020 /2021، وبنسبة زيادة قدرها 97.3% وبزيادة قدرها 153 مليونًا و429 ألفًا و231 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 177.5%.

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأن هيئة الأوقاف المصرية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2022، مليار و419 ألفًا وجنيه بزيادة قدرها 237 مليونًا و122 ألفًا و750 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021، بنسبة زيادة قدرها 19.9% بزيادة قدرها 470 مليونا و8 آلاف و505 جنيهات جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020 وبنسبة زيادة قدرها 49% ، معتبراً تحقيق هيئة الأوقاف المصرية زيادة فى إيراداتها بنسبة 19.9 % بمثابة دليل قاطع على أن هذه الهيئة الوطنية تدار بفكر اقتصادى ناجح ورفيع المستوى يعظم من إيراداتها باستمرار.

وكشف النائب محمد المنزلاوى أنه يتابع الأداء الاحترافي داخل هيئة الأوقاف المصرية خلال على مدار السنوات الماضية ويستطيع أن يؤكد أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حقق نجاحات كبيرة ومبهرة داخل هيئة الأوقاف المصرية واستطاع بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى أن ينفذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى يؤكد عليها دائماً ليس بضرورة تعظيم موارد هيئة الأوقاف المصرية ولكن مواجهة جميع أوجه الانحراف والفساد المالى والإداري داخل جميع المؤسسات بالدولة ، مطالباً من وزير الأوقاف صرف مكافئات مالية لجميع القيادات والمهندسين والعاملين داخل هيئة الأوقاف المصرية لتكون حافزاً تشجيعياً لهم لتحقيق المزيد من النجاحات لخدمة الوقف وحسن استثماره.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف قد أشار إلى أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع جميع قيادات هيئة الأوقاف غداً الثلاثاء، لبحث مزيد من سبل تنمية أرباح وإيرادات الهيئة، في إطار دور الوزارة في خدمة الوقف وحسن استثمار أعيانه، وصرف عوائده في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.

وزير الاوقاف هيئة الأوقاف المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفساد المالي المهندسين

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