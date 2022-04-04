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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة إفطار صائم.. 1500 وجبة للفقراء في قرية شنوان بالمنوفية| صور

مبادرة أقطار صائم
مبادرة أقطار صائم

قرر مجموعة شباب بقرية شنوان، التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، تدشين مبادرة إفطار صائم، حيث قرروا تجهيز 1500 وجبة طوال شهر رمضان للفقراء، بواقع 50 وجبة كل يوم.
وأكد الشباب القائمون على المبادرة أنهم اتفقوا مع طباخ لإقامة مائدة رمضان، حيث تم شراء لحوم ودجاج وأرز وغيرها، لتقديم الوجبات للمحتاجين بمقر الجمعية، بخلاف الوجبات التي يتم توزيعها على البسطاء في منازلهم.
يقوم أعضاء المبادرة والمتطوعين بجمعية الرحمة والإصلاح قبل الإفطار بتوزيع الوجبات من خلال تروسيكل، إضافة إلى تجهيز الإفطار للمحتاجين ولعابري السبيل في مقر الجمعية بالناحية البحرية بالقرية.
تأتي مبادرة إفطار صائم بعد تنظيم شباب الجمعية معرض للسلع الغذائية واللحوم بأسعار رمزية تخفيفا على المواطنين بالقرية، حيث وفروا اللحوم بـ 95 جنيها، والأرز بـ 9 جنيهات و السكر 10 جنيهات، والزيت 25 جنيها.
وافتتح المعرض هيثم عازق، نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة شبين، وبإشراف من مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع جمعية الرحمة والإصلاح بشنوان، بحضور الأستاذ أحمد عاشور رئيس الوحدة المحلية لقرية شنوان، والدكتور إيهاب الخولي ممثلا لمديرية الطب البيطري بالمنوفية.
وشهد المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه من أهالي قرية شنوان والقرى المجاورة، معبرين عن سعادتهم بالسلع والاسعار التي يقدمها المعرض.

مبادرة أفطار صائم

مبادرة إفطار صائم شبين الكوم محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات

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