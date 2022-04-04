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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب تربية عين شمس في زيارة ميدانية لـ الغردقة

طلاب تربية عين شمس
طلاب تربية عين شمس فى زيارة ميدانية لمدينه الغردقة

أطلق قسم الجغرافيا بكلية التربية جامعة عين شمس، الدراسة الميدانية المقررة على الفرقة الثانية والثالثة والرابعة لقسم جغرافيا.

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وتضمنت الزيارة بداية من ساحل البحر الأحمر من الغردقة حتى سفاجا وفي اليوم الأول تم عمل وقفات على الطريق للدراسة على النحو التالي: 
محطة الزعفرانة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح. 

هضبة الجلالة البحرية: الأودية والمسيلات ومخاريط الهشيم ونقاط تجديد الشباب والكويستا والورنيش الصحراوى والبهادا. 

الظواهر المرتبطة بالساحل: الخلجان والرؤوس والألسنة والحواجز البحرية.

السبخات والقباب الملحية والتشققات الطينية، والظاهرات الجيومورفولوجية المرتبطة بها.

النباك والنباتات الطبيعية وتصنيفها وفقًأ للبيئات المختلفة.

التلال المنعزلة.

طلاب تربية عين شمس فى زيارة ميدانية لمدينه الغردقة 
طلاب تربية عين شمس فى زيارة ميدانية لمدينه الغردقة 
طلاب تربية عين شمس فى زيارة ميدانية لمدينه الغردقة 
طلاب تربية عين شمس فى زيارة ميدانية لمدينه الغردقة 

وتمت دراسة الظاهرات الطبيعية المذكورة ميدانيًا باستخدام أجهزة الدراسة الميدانية. 
وقد  تم عقد حلقة سيمنار لعرض ما تم عمله على طول الطريق من العين السخنة إلى الغردقة.

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