عمار حمدي يغادر إلى قطر ويجري فحوصات جديدة غدًا

سافر عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قطر صباح اليوم الاثنين، وذلك لاستكمال المرحلة الأولى من التأهيل بأكاديمية اسبيتار في الدوحة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عمار سوف يخضع لفحوصات طبية وقياسات مختلفة غدًا، تحت إشراف الطاقم الطبي الذي يشرف على تأهيله.

وأضاف أبو عبلة أن القياسات والفحوصات التي يجريها اللاعب سوف تحدد مدة بقائه في الدوحة والبرنامج الذي يبدأ فيه.

ويذكر أن عمار قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في النمسا بعد إصابته في معسكر الفريق بكأس العالم للأندية في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.