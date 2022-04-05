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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على منح مقدمة من جامعة LUISS بايطاليا لعام 2022/2023.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن إفادة المكتب الثقافى ببرلين بشأن المنح التى تقدمها جمعية مراكز Helmholtz البحثية والمتعلقة ببعثات قصيرة المدة للباحثين الزائرين ( سواء طلبة الدكتوراه أو ما بعدها) عبر العالم والتى تختص بعلوم المعلومات وتخزينها ومعالجتها والتى تتراوح مدتها من شهر واحد إلى 3 شهور


واوضحت أن آخر موعد للتقديم :15 مارس2022، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ
https://www.helmholtz.de/en/research/current-calls-for-applications/article/helmholtz-visiting-researcher-grant/
http://www.helmholtz-hida.de/en/new-horizons/helmholtz-visiting-researcher-grant/

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 ( الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022 والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك - مهمة علمية ما بعد الدكتوراه - بعثة للحصول على الماجستير، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
وأشار الوزير إلى تقدم عدد 282 باحثاً وباحثة للإعلان من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط عدد 245 باحثاً وباحثة ، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنياً.
 

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