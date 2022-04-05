الصحة: لقاح كورونا أثناء الصيام لا يفطر استنادا لدار الإفتاء المصرية.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك توجيها رئاسيا، بأن يكون في كل محافظة مستشفى أو أكثر، تتبع وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”،عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه خلال الـ6 أسابيع الماضية، نشهد انخفاضا واضحا في معدل الإصابات، ولم تتخط نسب الإشغال في المستشفيات 8%، ونسب الإشغال على أجهزة الأكسجين لم تتخطى 12%.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاح كورونا لا يفطر في شهر رمضان الكريم، استنادا على فتوى لأمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لذلك تعمل مراكز تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا قبل الإفطار.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن معهد ناصر، سوف يكون مدينة طبية متكاملة تقدم كافة الخدمات الصحية، وسوف يسكون به مبنى كغرف عمليات اليوم الواحد، وغرف أسرة الإقامة والحضانات.