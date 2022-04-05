حلمي بكر يطالب محمد رمضان وهيفاء وهبي بالتوقف عن الغناء.. فيديو

طالب الموسيقار حلمي بكر، الفنان محمد رمضان والفنانة هيفاء وهبي بالتوقف عن الغناء، لافتا إلى أن محمد رمضان يواصل نجاحه في الغناء الإيقاعي على حساب قيمته وموهبته القوية في التمثيل، فهو نجم كممثل.

كما شن الموسيقار حلمي بكر، خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم هجوما حادا على الفنان محمد عز، بسبب دخوله مجال الغناء، وطرحه أحدث أعماله الغنائية خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن صوته يضر بالمجتمع.

ووجه حلمى بكر رسالة لمحمد عز، قائلاً: " يعني إيه أغنية كلمة متحنكين، ويعني إيه مطرب يقول جرابيع، ويعني إيه مطرب زي ده هيغني سلسلة من الأغاني".

على الجانب الآخر، كشف "بكر" تفاصيل طرده لشقيقته من لجنة اختبارات الغناء، موضحا "أنا طردتها من لجنة الاختبارات لأن صوتها وحش، وأنتي سمعاني دلوقتي وأنا بقولك صوتك وحش أهو".