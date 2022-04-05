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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 5-4-2022

مواد البناء
مواد البناء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

ووصل  متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه بعد 15300  يوم 14 مارس الماضي، بزيادة  5700 جنيه في الطن.

شعبة منتجى الأسمنت تحذر من تداول معلومات مغلوطة حول زيادة أسعاره

"مواد البناء": 5 ملايين طن من الأسمنت متوفرة شهرياً بالسوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022


سعر طن حديد عز 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 19900 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 19900 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 19900 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء  5 أبريل 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 1430 جنيها للطن بعد 1390 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1370 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1370 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1370 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1410 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 1370 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1370 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1420 جنيهات للطن

اسمنت السويدي  1450 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1360 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت الأسمنت الحديد والصلب

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