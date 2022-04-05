بمكياج جذاب.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة درة صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت درة في الصور بمكياج جذاب، واعتمدت تسريحة شعر مختلفة، حيث رفعت شعرها لاعلي، مما أبرز ملامحها.

وشاركت درة مؤخرًا في رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض”، والعمل كان من بطولة هاني سلامة، وندى موسى، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.

والعمل مأخوذ من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، ودارت أحداثه العمل في إطار 15 حلقة، وتم عمل القصة من قبل فيلم سينمائي.

كما عرض لدرة فيلم “الكاهن”، الذي تم عرضه عام 2021، مع الفنان حسين فهمي وإياد نصار، ودارت أحداث الفيلم حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.