طلب إحاطة بشأن احتواء بعض أنواع الشوكولاتة على مخدر الحشيش

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اليوم ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود مخدر " الحشيش" في أنواع معينة من الشوكولاتة المستوردة في الأسواق المصرية.

وقالت "عبدالحميد"، في طلبها، أن هناك تحذيرات من وجود أنواع معينة من الشوكولاتة المنتشرة في الأسواق في مصر، يوجد بها نسبة معينة من مخدر الحشيش، وهي تُباع وفي متناول الجميع دون أن ينتبه لها أحد أنها مصنعة من مادة الخشخاش، وهو أمر شديد الخطورة أولًا على صحة المواطنين الذي يتناولها دون علم بمكوناتها الأساسية ثانيًا؛ أن هذا الأمر قد يتسبب في متاعب صحية لصاحبه قد تصل به إلى أن يصبح مُدمنًا نتيجة تناوله لهذه المادة المخدرة التي تدخل في تصنيع الشوكولاتة، دون أن يشعر.

وطالبت "نائبة البرلمان"، الجهات المعنية في وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق والوقوف حول طبيعة المواد التي تُصنع منها المنتجات المستوردة التي تدخل بلدنا، لاسيما أن هناك أطعمة ومواد غذائية يُصرح لها في بعض الدول المنشأة أو المصدرة لها استخدام مواد محظور تناولها في مصر، لافتة إلى استخدام مادة "الجيلاتين" التي تُستخدم في صناعة الحلوى للأطفال تُستخرج من دهن جلد الخنازير ، وهو أمر مرفوض في المجتمع العربي لكن مسموح به في المجتمع الغربي.