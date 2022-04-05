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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يبلغ الجبلاية بتحويل شكوى السنغال إلى لجنة الانضباط.. والمباراة "لن تعاد"

مصر والسنغال
مصر والسنغال

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أبلغ الجبلاية، بتحويل شكوى مباراة مصر والسنغال إلى لجنة الانضباط.

وكان قد تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى "فيفا" على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة مصر والسنغال ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.


وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، أنه علم من مصدر داخل الجبلاية، بأن الاتحاد الدولي أحال شكوى مصر ضد السنغال إلى لجة الانضباط، تمهيدًا لإصدارب قرار ضد الجانب السنغالي بعد الوقوف على كافة الأحداث التي جرت بملعب "عبد الله واد" الذي استضاف هذه المواجهة.


وأكمل شبانة:" قرارات لجنة الانضباط ستكون بداية فقط لخطوات التصعيد التي سيتم اتخاذها لاحقا ومنها اللجوء للمحكمة الرياضية، موضحا أنه يتوقع أن تكون قرارات لجنة الانضباط قاصرة على الغرامات المالية وحرمان جماهير السنغال من مباراتين لمنتخب بلادها".


وأتم شبانة:" أن صدور هذا القرار سيصعد من موقف مصر بعد ذلك حينما يتم اللجوء للمحكمة الرياضية، لأن هذه العقوبات وإن كانت غير مرضية إلا أنها تؤكد وجود مخالفات صريحة للقانون ووجود أحداث من الجماهير أثرت على نتيجة اللقاء، وهي أحد الحالات التي ينبغي بناء عليها إعادة المباراة وفقا للمادة 34 من لائحة لجنة الانضباط".


وكانت قد تأهلت السنغال على حساب مصر إلى نهائيات كأس العالم، بعد الفوز على مصر، بالركلات الترجيحية.

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