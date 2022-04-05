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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل تناول الشوكولاتة بالحشيش يسبب الإدمان وما تأثيرها على الجسم

الشوكولاتة
الشوكولاتة

حذر الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، من وجود نبات الخشاش في مكونات شوكولاتة منتشرة بالأسواق، مشيرًا أن هذا النوع من الشوكولاتة كان سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين.

وعلق الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن المخدرات من أكثر أنواع التجارة رواجًا على مستوى العالم، أي أن حجم تجارة المخدرات 8% من التجارة، ويبحث التاجر دائماً على طرق جديدة لبيع المواد المخدرة.

وتابع أن منذ عام 2009، دخلت لمصر 700 نوع من المواد المخدرة المخلقة، ودسها في بعض المواد الغذائية.

هل الشوكولاتة بالحشيش لها أثر على الجسم 

أجاب الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ"صدى البلد"، أن الشوكولاتة بالحشيش تسبب نشوة لحظية، والشعور بالسعادة الوقتية، وتؤثر على الجهاز العقلي والإدراكي والجنسي.

وأكد أن الأشخاص الذي تناولوا الشوكولاتة بالحشيش ليسوا مدمنين، لأن الإدمان بحد ذاته ليس له علاقه بالمادة المخدرة، وأن في هذه الحالة يسمى الشخص متعاطي وليس مدمنا.

ووفقا للتقارير الأجنبية، أن يمكن أن يكون القنب أو الخشخاش أو الحشيش المأكول أكثر فاعلية من الأشكال الأخرى وقد يؤثر عليك لفترات أطول من الوقت. 

ويستغرق الشعور بآثار الحشيش وقتًا أطول عندما تستهلك المواد الصالحة للأكل مقارنة بأشكال الحشيش الأخرى، إذا كنت تأخذ الكثير في وقت مبكر جدًا، فقد تعاني من تسمم الحشيش .

شوكولاتة بالخشخاش متداولة في الأسواق.. ما الحقيقة؟ فيديوجراف

طلب إحاطة بشأن احتواء بعض أنواع الشوكولاتة على مخدر الحشيش

أضرار تناول الشوكولاتة بالحشيش 

القلق أو الخوف أو الذعر
ارتباك
دوار أو إغماء
انخفاض القدرة على التركيز أو تذكر الأشياء
ارتفاع معدل ضربات القلب 
جنون العظمة والأفكار الوهمية
قدرة أقل على الاستجابة بسرعة
النعاس

الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية
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