بيان مشترك من المملكة المتحدة ومصر واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

صادف أمس 4 أبريل 2022 نشر تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎‎،IPCC بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ كجزء من دورة التقييم السادسة، تمت الموافقة على التقرير من قبل 195 وفداً حكومياً، ونشكر معدي التقرير على كل ما بذلوه من جهد لتحضيره.

وكشف تقرير مجموعة العمل الثانية الشهر الماضي، حول التكيف والتأثيرات وقابلية التأثر عن الآثار التي سيتم الشعور بها، إذا لم تقتصر زيادة درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية.

ولفت تقرير اليوم إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ يوضح أن نافذة الفرصة لتحقيق ذلك تنغلق بسرعة، فالانبعاثات العالمية مستمرة في الارتفاع، ومسارات تخفيض الانبعاثات المقترحة من المجموعة الحالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، ليست كافية لإبقاء الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ولمتابعة الجهود للحد من الزيادة في درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وللحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، يجب أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروتها على الفور وأن تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030، ويجب أيضًا زيادة التمويل بشكل كبير ودعم الانتقال العادل والعاجل إلى اقتصاد منخفض الكربون، والتعامل مع تحديات التكيف.

ويسلط التقرير الضوء ، على أن انخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء يوفر فرصًا كبيرة لإحراز تقدم.

وهناك أيضًا دليل واضح على أنه مع إجراء تخفيضات للانبعاثات في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع يمكن للبلدان اتباع مسار تخفيف يتوافق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على النحو المتوخى في اتفاقية باريس وينعكس بشكل أكبر في ميثاق جلاسجو للمناخ، مع تطوير اقتصاداتها و تحويلها بطريقة عادلة ومستدامة.

وقال ألوك شارما رئيس مؤتمر كوب 26 بصفتنا رئيس مؤتمر المناخ الدولي (COP26): "فإننا نذكّر الأطراف بالتزاماتهم بموجب اتفاقية باريس للاستجابة للعلم؛ وهو التزام اعترفت به الأطراف نفسها في جلاسجو العام الماضي عندما أقرت بأننا بشكل جماعي بحاجة إلى بذل المزيد في هذا العقد الحاسم للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. لقد التزمنا بإعادة النظر في أهداف 2030 وتعزيزها في المساهمات المحددة وطنيًا حسب الضرورة لتتماشى مع هدف درجة حرارة المتفق عليه في باريس بحلول نهاية هذا العام".

وتابع:"يسلط هذا التقرير الضوء على ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات ومن أجل الجيل القادم ومستقبل كوكبنا نحث جميع الأطراف، ولا سيما تلك المسببة للانبعاثات الرئيسية، على الاستجابة بشكل عاجل لهذا التقرير من خلال تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ومن خلال تنفيذ ميثاق جلاسجو للمناخ".