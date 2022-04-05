عبدالقوى يناشد المؤسسات الأهلية سرعة تقنين أوضاعها لتصبح كيانات شرعية

ناشد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية وكافة كيانات العمل الأهلي والتي لم توفق أوضاعها حتى الآن بسرعة العمل على توفيق أوضاعها حتى تصبح كيانات قانونية ولا تتعرض للحل.

وأكد رئيس الاتحاد العام انتهاء مجلس النواب من إصدار تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم العمل الأهلي 149لسنة 2019، والتي منحت فترة جديدة لتوفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية وكافة كيانات العمل الأهلي لمدة ستة شهور .

وأضاف أن غرفة العمليات بالاتحاد العام جاهزة لاستقبال أى اتصالات للرد على الاستفسارات والمساعدة في خطوات توفيق الأوضاع.