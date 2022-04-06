100 ألف جنيه قابلة للزيادة .. تعرف على تأمين حوادث النقل السريع

نص قانون التأمين الموحد، الذي يناقش حاليا بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن تؤدي المٌجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته، حيث تقضي المادة القانونية، بأنه تؤدي المجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.

تأمين حوادث النقل السريع

ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم، بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.

ولمجلس إدارة الهيئة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية، التي تعد فى هذا الشأن، زيادة مبالغ التأمين المذكورة، بما لا يزيد على 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأي وزارة الداخلية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس إدارة الهيئة أيضا؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري، وفقًا لما يعده من دراسات فنية مُتخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء.