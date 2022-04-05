إعلام القاهرة تطلق حملة freelaunch للتوعية بأهمية العمل الحر.. تفاصيل

يعتبر الفري لانسنج أحد وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة على غرار العديد من الطرق كثل فيسبوك، ويتيح للشخص أن يقوم بتنفيذ مهام عمله بعد تحديد كافة الأمور الخاصة بالعمل بطريقة حديثة وسهلة، وما يميز هذا العمل هو الحرية التامة وعدم وجود قيود والحرية في اختيار الأشخاص الذين يعمل معهم دون الإجبار على أشخاص معينين.

الأهم في عمل الفري لانسنج أن يكون الشخص محب لهذا المجال والعمل فيه ولديه المهارات الكافية من أجل النجاح والعمل على تنمية كافة المهارات للتواجد في سوق العمل، ولابد أن يكون هناك معرفة بالبرمجة والتصميم والتسويق.

وأطلق طلاب الفرقة الرابعة من قسم علاقات عامة بكلية إعلام جامعة القاهرة، حملة من أجل التوعية بأهمية العمل الحر تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإشراف عام الدكتورة داليا محمد عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة نرمين عجوة المدرس بالقسم، والدكتورة نوران عبد الرحمن المدرس بالقسم.

وجاء اختيار طلاب الفرقة الرابعة من قسم علاقات عامة بكلية إعلام جامعة القاهرة، أن يكون الفري لانسنج هو مشرع التخرج الخاص بهم، نظرا لأهميتة في سوق العمل وتوعية الأشخاص بكل مميزاتة وكيفية العمل به وخصائصة التي تفيد الجميع.

وتحدث أية مجدي، أحد طلاب حملة freelaunch "هناك مهارات عديدة لابد أن تتواجد من أجل العمل في هذا المجال والبداية هي مهارة التقنية، والمعرفة الكاملة بالبرمجة والتصميم والتسويق، ثم بعد ذلك مهارة التسويق على شبكات التواصل الإجتماعي".

وتابعت "المهارة الأخرى هي التنظيم، وأهمية التعامل مع الوقت وتحديد الأهداف والأولويات، ثم بعد ذلك مهارة التواصل الجيد، والتعامل الجيد مع الآخرين، وما يميز كل هذه المهارات من الممكن تعلمها عن طريق اليوتيوب أو الكورسات الخاصة المتواجدة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة".

وأضافت"هناك مجالات عديدة للفريلانسنج وسأتحدث عنها باختصار، وهم "الخدمات المصغرة، بيع المنتجات، وإنشاء المحتوى"، فالعالم حاليا يشد التطور الرقمي الملحوظ، والخدمات المصغرة وهي الترجمة والتفريغ والتايبست".

وأكملت: "البرمجة هي الأكثر انتشارا فالعالم في مجالات الفريلانسنج، وأيضا التصاميم ومدخل البيانات والتسويق الإلكتروني، وكل هذه الأمور تم شرحها بالتفصيل خلال المشروع وبجميع المميزات، وبعد ذلك الحديث عن قسم المنتجات مثل الملابس والأدوات المختلفة والكتب الإلكترونية، والروايات".

وواصلت: "القسم الأخير هو إنشاء المحتوى ويكون عن طريق عمل صفحة شخصية أو قناة على مواقع التواصل الإجتماعي والربح يكون عن طريق الإعلانات ضمن المحتوى المقدم، والعمل في مجال الفريلانسنج يحتاج لخطوات معينة لابد من العمل والتماشي عليها، والبداية تكون بوجود حساب بنكي الكتروني، ثم المجال المحدد التي تريد العمل فيه والمهارات المكتسبة والمتميزة لدى الشخص".

وزادت "مميزات مواقع الفريلانسنج، أنها تحقق الأمان المالي للجميع، وحل الخلافات بين العميل والفريلانسنج، والاعتماد بشكل عام على "باي بال" وهو موقع ويب تجاري يسمح بتحويل المبالغ المستحقة عن طريق الإنترنت والبريد الإلكتروني".

وتابعت "أهم مواقع الفريلانسنج العربية والأشهر هم "مستقل، منصة نبش، خمسات" أما المواقع الأجنبية هم "fiver، up work، freelancer"،

وعن طريقة سحب الأموال من مواقع الفريلانسنج قالت :هناك طرق عديدة لكني سأقوم بشرح الأفضل وهم "باي بال، سكريل"، والثاني يأخذ 6% من إجمالي المبلغ، فالأفضل يكون باي بال ويتم ربطة عن طريق فيزا كارد ويتم ربطها بالحساب الخاص ويتم تفعيلها وخصم يورو ونصف فقط وقت التفعيل".

واختتمت:" باي بال يقوم بإرسال الأموال أيام الثلاثاء والجمعة، والتحويل يكون بصفر دولار ولا توجد مصاريق للتحويل، وهناك مواقع لها يورو واحد فقط قيمة التحويل، ومن أهم شروط استخدام "باي بال" أن تكون المعلومات صحيحة، وإضافة كارت الأموال والسحب يكون عن طريق البنك الأهلي القطري وبك الإسكندرية، وسجب الأموال من الممكن يأتي في مدة تتراوح بين 3:5 أيام حسب تفعيل الأموال في البنك، وهذا شرط مبسط للفريلانسنج".