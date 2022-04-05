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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

صدى البلد

تصدرت الفنانة عبلة كامل محركات البحث على جوجل وذلك بسبب تداول صورة لها والتي ظهرت خلالها على مائدة افطار جماعي .

صورة عبلة كامل على مائدة الرحمن 

 نشر حساب يحمل اسم الفنانة عبلة كامل على موقع انستجرام،  صورة لها أثناء تناول الإفطار مع بعض الفتيات، فيما يبدو أنه إفطار على مائدة الرحمن.

الحساب الذي نشر الصورة على الرغم من أنه يحمل اسم عبلة كامل لكنه غير موثق، ويتحدث بلسانها ويتابعه مئات الآلاف من جمهورها.

وعلق الحساب عقب نشر الصورة لتهنئة المتابعين بشهر رمضان الكريم: كل عام وانتم بخير احبابي واولادي انا اتابع كل تعليقاتكم الجميلة شكرا لكم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

صورة عبلة كامل عبلة كامل الفنانة عبلة كامل

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صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

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