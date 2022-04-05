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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات بالحبس والغرامة تنتظر منتحل شخصية عبلة كامل على انستجرام.. تفاصيل

الفنانة عبلة كامل
الفنانة عبلة كامل

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة إنشاء حساب مزيف لشخص بعد، نشر صورة  للفنانة عبله كامل  لها اثناء تناول الإفطار مع بعض الفتيات زاعما أنه إفطار علي مائدة الرحمن علي حساب يحمل اسمها علي موقع انستجرام غير موثق.

وعلق الحساب عقب نشر الصورة بتهنئة المتابعين بشهر رمضان الكريم: كل عام وأنتم بخير احبابي واولادي انا اتابع كل تعليقاتكم الجميلة شكرا لكم، وبالرغم من تجاوب المتابعين مع الصورة وتبادل التهنئة، لكن طليق عبلة كامل، الفنان أحمد كمال، نفى الصورة وقال إنها غير صحيحة، وذلك من خلال تقارير إعلامية.

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة إنشاء حسابات مزيفة وإشاعة اخبار كاذبة فيما يلى:

عقوبة إنشاء حسابات مزيفة

وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد كل من يقوم بإنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى.عقوبة إنشاء حسابات مزيفة.


ونصت المادة (24) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه".

ونصت المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

مواقع التواصل الاجتماعي تقنية المعلومات شهر رمضان عبلة كامل إفطار عقوبة السجن

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