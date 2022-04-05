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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

صدى البلد

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن صدام عربي بين الأهلي والرجاء المغربي.

 

ويواجه فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي من قبل في ٧ مباريات في دوري أبطال افريقيا 

 

كانت المواجهة الأولي عام ٩٩ حيث هزم الأهلي في القاهرة بهدف نظيف وتعادل إيجابيا بهدف لمثله في الإياب في دور المجموعات واحتل وصافه المجموعه ولم يتأهل للنهائي 

 

المواجهة الثانية كانت عام ٢٠٠٢ وهزم الاهلي في المغرب بهدفين مقابل هدف وانتهت مباراة العودة  في القاهرة  ٣-٣  


 المواجهة الأخيره كانت في ٢٢ ديسمبر الماضي في كأس السوبر الافريقي وانتهت بالتعادل ولكن ضربات الجزاء أهدت الكاس للأهلي

 

وانتصر الأهلي على الرجاء مرتين وخسر مرتين وتعادل 3 مرات من إجمالي 7 مواجهات.
 

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:
يذكر أن الأهلي استهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالتعادل مع فريق الحرس الوطني “بطل النيجر” 1-1 في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع الهلال السوداني سلبيا، بينما فاز على المريخ السوداني 3-2 في الجولة الثانية، وخسر أمام صن داونز 1-0  في الجولة الثالثة، ثم سقط الفريق الجنوب إفريقي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

استعاد الأهلي توازنه بالفوز على المريخ السوداني 3-1 في الجولة الخامسة، واختتم مشواره في دور المجموعات بالتغلب على الهلال بهدف نظيف.

الأهلي زعيم إفريقيا:
توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.

وتقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا يومي الجمعة والسبت 15 و16 أبريل 2022، بينما تُقام مباريات الإياب يومي الجمعة والسبت 22 و23 أبريل 2022

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