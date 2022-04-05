الأوقاف: على كل مسلم محاسبة نفسه يومياً قبل النوم

قالت ميرفت عزت، واعظة بالأوقاف، إن رمضان شهر العبادة والرحمة والمغفرة، لافتة إلى أنه لابد وأن تعطى كل عضو حقه وقت الوضوء.

وأضافت ميرفت عزت، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه على كل مسلم أن يحاسب نفسه يومياً قبل النوم ويحكم ضميره فى أعماله خلال اليوم.

وأشارت واعظة الأوقاف، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على إفشاء السلام، ويقصد به هنا السلام والمودة والرحمه بين الناس.

وتابعت واعظة الأوقاف، أن السلام فى المجتمع يمنع الحقد والغل والضغينة فى النفوس بين الناس، مؤكدة أن شهر رمضان شهر الإحسان والإحساس بالناس الفقيرة.