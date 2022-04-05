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تطوير المناهج لمواكبة سوق العمل.. الأعلى للجامعات: مصر تسعى لإتاحة فرص تعليمية متنوعة وأوسع بالتعليم العالي.. هدفنا تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعات

صدى البلد

الأعلى للجامعات: 
مصر تسعى لإتاحة فرص تعليمية متنوعة وأوسع بالتعليم العالي
نسعى لتطوير المناهج لمواكبة سوق العمل
هدفنا تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعات
نقدم تطوير بمنهج القضايا المجتمعية بشكل مستمر
علي شمس الدين: جهودا كبيرة تبذل في مصر لتطوير التعليم العالي في مصر

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إثبات نجاح كبير على مدار الفترة الماضية في تقديم كافة سبل الدعم التخصصات الجديدة من افتتاح الكليات والجامعات الجديدة التي جذبت الطلاب للدراسة في مصر بدلا من السفر للخارج، بالإضافة إلى دعم المراكز البحثية من تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

 

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تطوير المناهج لمواكبة سوق العمل:
 وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  أن وزارة التعليم العالي تعمل على تطوير المناهج بشكل مستمر وتوفر المزيد من التخصصات الجديدة بالجامعات لمواكبة سوق العمل بينما هناك تخصصات لكليات لن يحتاجها سوق العمل في المستقبل ولكن مازالت الجامعات تستقبل الطلاب بها بأعداد أقل، بالإضافة إلى المراكز البحثية التي أصبحت تؤهل الطلاب من خلال التدريب وتبني مشروعات تخرجهم.

وأضاف " المصدر" أن تلك التخصصات قاطرة لتخريج الشباب الجاهزين لوظائف المستقبل، بهدف تطوير المهارات لدى شباب الجامعات المصرية من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والخريجين بمهارات التوظيف، وكذا التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعات:

واشار إلى أنه الوزارة تسعى إلى تطوير المناهج بالإضافة إلى إتاحة المزيد من المعلومات لصُناع السياسات حول التشغيل لخريجي التعليم العالي، وتطوير مهارات وقدرات خريجي الجامعات، فضلًا عن تحديد التخصصات التي ستؤدي إلى نتائج أفضل في مجال تشغيل الخريجين خلال الفترة المقبلة

تطوير منهج القضايا المجتمعية بشكل مستمر:

وفي سياق متصل فقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إدراج مواد علمية حول موضوع تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، ويتم تدريسه بكافة الجامعات.

وأشار المصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس المنهج يتم تدريسه بكافة الجامعات، وسيعالج ويقوم بتحليل المشكلات المجتمعية والتي تدور حول تنمية الأسرة المصرية والزيادة السكانية، وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد وغيرها  من المشكلات التي تتعلق بمشاكل المجتمع .

وأوضح أنه يتم تطبيق هذا المنهج على طلاب الكليات العلمية وليس النظرية فقط، مشيرا إلى أن دراسة منهج القضايا المجتمعية هو شرط للتخرج في الكلية.

مصر تسعى لإتاحة فرص تعليمية متنوعة وأوسع بالتعليم العالي:

وقال الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، إن هناك جهودا كبيرة تبذل في مصر لتطوير وتحسين التعليم العالي ، والارتقاء بالعملية التعليمية، و مواكبة ما يحدث فى العالم والتوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة وأوسع بالتعليم العالي للطلبة الخريجيين من المرحلة الثانوية.

وأضاف "شمس الدين" أن هناك العديد من المعارض والفعاليات التي تنظم سنويا حول وظائف المستقبل وتقدم فرصا جيدة لمساعدة طلبة المرحلة الثانوية في تحديد مستقبلهم ، مما يتيح للطالب المصري و خبراء التعليم التعرف على تطورات منظومة التعليم العالى عالميا ، وكذلك تلبية احتياجات طلاب المرحلة الثانوية والجامعية وربطها بما تقدمه الجامعات من فرص للتعلم والتدريب والحصول على المنح الدراسية.

ومن جانبه قال الطالب محمد أحمد بكلية الهندسة، إن الجامعات في مصر طورت كلياتها واقسامها ومناهجها بشكل كبير وخاصة تخصصات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجها سوق العمل بشكل كبير.

بينما أكدت سلمى محمود الطالب بكلية الذكاء الاصطناعي،  إن الكليات العلمية والتكنولوجية حدث بها تطور كبير ، كما أنها ترى أن الطالب يحتاج إلى كل ما هو يواكب سوق العمل ووظائف المستقبل.

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