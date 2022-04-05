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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يفوز على بنفيكا بثلاثية ويقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 هدف ليفربول الأول جاء عن طريق الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة 17 بضربة رأسية رائعة من متابعة للركلة الركنية التي نفذها أندي روبرتسون من الجهة اليسرى.

وسجل هدف ليفربول الثاني، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 34 من متابعة لتمريرة زميله لويس دياز، الرأسية، ليعزز من تقدم فريقه.

وسنحت لمحمد صلاح فرصة للتسجيل في الدقيقة 45 عندما انفرد بمرمى بنفيكا، لكن الحارس فلاشوديموس تصدى لتسديدته.

وفي الشوط الثاني، استطاع الأوروجواياني داروين نونيز تسجيل الهدف الأول لبنفيكا في الديقة 49 مستغلًا خطأ من كوناتي في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 61، أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول 3 تبديلات بإخراج محمد صلاح وماني وتياجو وإشراك هندرسون وديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو.

وتمكن لويس دياز من تسجيل الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 87 من متابعة لتمريرة زميله نابي كيتا، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم قبل مباراة الإياب في أنفيلد بعد أسبوع.

تشكيل بنفيكا

وضم تشكيل بنفيكا كل من:

في حراسة المرمى: أوديسياس فلاشوديموس

خط الدفاع : جيلبيرتو - يان فيرتونخين – نيكولاس أوتاميندي – أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط : جوليان فيجل – عادل تاعرابت – إيفرتون

خط الهجوم : رافا سيلفا - جونزالو راموس – داروين نونيز.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني.

 

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