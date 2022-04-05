كوناتي يمنح ليفربول التقدم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق ليفربول على نظيره بنفيكا البرتغالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف ليفربول جاء عن طريق الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة 17 بضربة رأسية رائعة من متابعة للركلة الركنية التي نفذها أندي روبرتسون من الجهة اليسرى.

تشكيل بنفيكا

وضم تشكيل بنفيكا كل من:

في حراسة المرمى: أوديسياس فلاشوديموس

خط الدفاع : جيلبيرتو - يان فيرتونخين – نيكولاس أوتاميندي – أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط : جوليان فيجل – عادل تاعرابت – إيفرتون

خط الهجوم : رافا سيلفا - جونزالو راموس – داروين نونيز.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني.